Trabzonspor'da ara vermeden rota Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 ile geçen Trabzonspor, hiç ara vermeden Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ara vermeden rota Beşiktaş
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14 Ekim 2022 09:05
Trabzonspor , Monaco maçının ardından hemen Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.

Bordo- Mavililer, pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın provalarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla start verecek.

Trabzonspor, yarın son idmanını yapıp özel bir uçuşla İstanbul'un yolunu tutacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yoğun fikstür nedeniyle ilk 11'de bazı değişikliklerde bulunması bekleniyor. 

 
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