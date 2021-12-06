Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme tarih yazıyor

Süper Lig'de 15. hafta sonunda namağlup lider olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme alkışları topluyor. Tecrübeli futbolcu gol ve asist katkısı kadar takım liderliğini de üstlenerek ön plana çıkıyor.



Adana Demirspor galibiyetinde de yıldızlaşarak dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırıyor. Bu sezon 14 lig maçında 6 gol 6 asistle oynayan ve 12 gole direkt etki eden 32 yaşındaki oyuncu, Abdullah Avcı'nın en büyük destekçilerinden.



EN KRİTİK İSİM



Saha içinde takımı yönlendirmesi, oyun liderliğini alması, hücumda her bölgede oynayabilmesi, adam eksiltmesi, şut ve pas başarısıyla göz kamaştıran Nwakaeme büyük önem taşıyor. Sol açık, sağ açık ve forvet bölgelerinde oynayabilen başarılı yıldız, şampiyonluk yolunda takımın en kritik isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.



39 GOL, 38 ASİST



Gervinho, Bakasetas, Cornelius gibi isimlerin eksikliğine rağmen Nwakaeme elini taşın altına koyarak taraftarları rahatlatıyor. 2018-19 sezonundan beri Trabzonspor forması giyen Nijeryalı oyuncu, 127 resmi maçta 39 gol 38 asist gibi müthiş bir tablo elde etti.



Nwakaeme'nin her sezon asist ve gol oranlarının denk olması da bir diğer detay. Deneyimli isim 2018-19 sezonunda 10 gol 11 asist, 2019-20 sezonunda 11 gol 10 asist, 2020-21 sezonunda 7 gol 8 asist, bu sezon ise 6 gol 6 asistle oynadı.



LİGİN EN İYİSİ OLDU



Nwakaeme sadece Trabzonspor'da değil Süper Lig'de en verimli futbolcu oldu. Nijeryalı yıldız bu sezon toplamda 12 gole (6 gol 6 asist) direkt etki ederek ligdeki tüm oyuncular arasında en fazla skor katkısı yapan isim olmayı başardı.





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