Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme heyecanı!

Şampiyonlukta çok büyük payı bulunan Anthony Nwakaeme'yi Trabzonsporlular unutamıyor... Tarihi başarının ardından yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Nijeryalı yıldızın adı son günlerde tekrar gündeme gelmeye başladı. İlk fitili ateşleyen de Nwakaeme'ydi.
'Kalmasını istemiştik'
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştıktan sonra sosyal medyada bir paylaşım yapan 34 yaşında futbolcu, "Tekrar hoş geldin büyük hoca" demişti. Devamında Avcı'ya Nwakaeme sorusu sorulurken, "Kendisiyle iletişimimiz çok iyi. Ekonomik nedenlerden dolayı ayrılık olmuştu. Yoksa kalmasını istemiştik" cevabı gelmişti.
Şampiyonlukta katkısı büyük
Son olarak Başkan Ertuğrul Doğan, katıldığı programda Nwakaeme için "Çok büyük ve çok profesyonel bir oyuncu. Abdullah Avcı Nwakaeme'yi isterse, biz gider elimizden geleni yaparız" sözleriyle mesajı verdi. Üst üste yapılan açıklamalar, camiada heyecan yarattı. Şampiyonluk sezonunda çıktığı 30 lig maçında 13 gol, 10 asistlik inanılmaz bir skor katkısı gösteren Nwakaeme, 34 yaşına gelmesine rağmen hâlâ taraftarların gözbebeği durumunda. Özellikle sosyal medyada seferber olan Trabzonsporlular, Ocak ayında bu transferde bir hareketlilik olmasını bekliyor.
Maaş ve kontenjan durumu...
Fakat bir de gerçekler var... Suudi Arabistan'da Al Fayha forması giyen Nwakaeme'nin yıllık ücreti 3.4 milyon Euro civarında. Sezon sonu kontratı bitiyor. Nijeryalı yıldızın dönmesi durumunda öncelikle bu rakamda çok büyük indirim yapması gerekiyor. Tabii yabancı kontenjanı da önemli. Lisansı dondurulan Orsic'in oynayabilmesi için dahi 1 yabancı gönderilmeli. Diğer bir konu da; Orsic'in döndüğü bir denklemde, Nwakaeme de alınırsa, orijinal mevkisi sol kanat olan 3 isim olacak: Nwakaeme, Trezeguet, Orsic.
'Kalmasını istemiştik'
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaştıktan sonra sosyal medyada bir paylaşım yapan 34 yaşında futbolcu, "Tekrar hoş geldin büyük hoca" demişti. Devamında Avcı'ya Nwakaeme sorusu sorulurken, "Kendisiyle iletişimimiz çok iyi. Ekonomik nedenlerden dolayı ayrılık olmuştu. Yoksa kalmasını istemiştik" cevabı gelmişti.
Şampiyonlukta katkısı büyük
Son olarak Başkan Ertuğrul Doğan, katıldığı programda Nwakaeme için "Çok büyük ve çok profesyonel bir oyuncu. Abdullah Avcı Nwakaeme'yi isterse, biz gider elimizden geleni yaparız" sözleriyle mesajı verdi. Üst üste yapılan açıklamalar, camiada heyecan yarattı. Şampiyonluk sezonunda çıktığı 30 lig maçında 13 gol, 10 asistlik inanılmaz bir skor katkısı gösteren Nwakaeme, 34 yaşına gelmesine rağmen hâlâ taraftarların gözbebeği durumunda. Özellikle sosyal medyada seferber olan Trabzonsporlular, Ocak ayında bu transferde bir hareketlilik olmasını bekliyor.
Maaş ve kontenjan durumu...
Fakat bir de gerçekler var... Suudi Arabistan'da Al Fayha forması giyen Nwakaeme'nin yıllık ücreti 3.4 milyon Euro civarında. Sezon sonu kontratı bitiyor. Nijeryalı yıldızın dönmesi durumunda öncelikle bu rakamda çok büyük indirim yapması gerekiyor. Tabii yabancı kontenjanı da önemli. Lisansı dondurulan Orsic'in oynayabilmesi için dahi 1 yabancı gönderilmeli. Diğer bir konu da; Orsic'in döndüğü bir denklemde, Nwakaeme de alınırsa, orijinal mevkisi sol kanat olan 3 isim olacak: Nwakaeme, Trezeguet, Orsic.