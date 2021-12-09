Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor
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09 Aralık 2021 17:25
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maçla son buldu.

Sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen'in antrenmana katılmadığı öğrenildi.

Trabzonspor, cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla Antalya'ya gidecek.


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