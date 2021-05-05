Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlığı

Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dar alan oyunları, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.
Takım, perşembe günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dar alan oyunları, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.
Takım, perşembe günü yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.