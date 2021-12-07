Trabzonspor'da Antalya mesaisi sürüyor

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Antalya mesaisi sürüyor
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07 Aralık 2021 20:08
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde düzenlenen antrenmanda, bordo-mavililer, dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını çarşamba günü yapılacak antrenmanla sürdürecek.


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