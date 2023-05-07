Trabzonspor'da Ankaragücü öncesi 4 eksik!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında pazartesi günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Ankaragücü öncesi 4 eksik!
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07 Mayıs 2023 16:19
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

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