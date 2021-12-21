Trabzonspor'da Andreas Cornelius seri peşinde!

Trabzonspor'un en skorer iki isminden biri olan Andreas Cornelius, Altay maçına seri başlatmak için çıkacak.

Haber; FIBA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Andreas Cornelius seri peşinde!
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21 Aralık 2021 11:26
Bakasetas ile birlikte attığı 7 golle Trabzonspor'un en skorer iki isminden biri olan Andreas Cornelius, Altay karşısına bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta gol atmak için çıkacak.

Danimarkalı forvet daha önce iki kez ikişer hafta üst üste gol sevinci yaşayabilmişti. 6. haftada Konya (2-2) ve 7. haftada Alanya (1-1) filelerini havalandıran 28 yaşındaki forvet, 12- Beşiktaş (2-1) ve 13-Gaziantep FK (3-0) mücadelelerinde bulduğu skorların devamını getirememişti.

Antalya deplasmanından sonra Hatay ağlarını da havalandıran Cornelius, Altay karşısında da skor bularak bu sezon bir ilke imza atıp üst üste 3. maçında da gol sevinci yaşamak istiyor.


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