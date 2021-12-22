Trabzonspor'da Andreas Cornelius durmuyor!

Danimarkalı futbolcu üst üste 3. maçında da ağları havalandırmayı başardı. Altay deplasmanında yaptığı duble ile birlikte Süper Lig'de toplamda 9 kez ağları havalandıran Andreas Cornelius son 7 karşılaşmada ise 6 gol, 1 asistle 7 gole direkt katkı verdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Andreas Cornelius durmuyor!
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22 Aralık 2021 10:46
Trabzonspor'da Andreas Cornelius üst üste 3 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı. Daha önce 2'şer hafta üst üste gol sevinci yaşamasına rağmen devamını getiremeyen Danimarkalı futbolcu şanssızlığını dün İzmir'de sona erdirdi.

SERİYİ TAMAMLADI

6. haftada Konya, 7. haftada alanya, 12. haftada Beşiktaş, 13. haftadaki Gaziantep maçlarında fileleri havalandırdıktan sonra duran Cornelius, Antalya deplasmanı ve iç sahadaki Hatay karşılaşmalarının ardından Altay'a da golünü atıp 3'te 3 yapmayı başardı.

2017'DEN SONRA iLK

Bordo mavili formayla ligde toplamda 9 kez kez fileleri sarsan 28 yaşındaki futbolcu son 7 lig maçında ise 6 gol, 1 asistle 6 gole direkt katkı verdi. ayrıca Andreas Cornelius, Mart 2017'den Kopenhag'da sergilediği performansın ardından ilk kez üst üste 3 lig maçında gol attı.


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