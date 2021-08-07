Trabzonspor'da Alberto Cerri sürprizi

Trabzonspor, Serie A ekibi Cagliari'de forma giyen Alberto Cerri'yi kiralamak için girişimlere başladı.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Alberto Cerri sürprizi
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07 Ağustos 2021 12:16
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-Mavililer, Serie A ekibi Cagliari'de forma giyen Alberto Cerri'yi kiralamak için harekete geçti.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 25 yaşırdaki Cerri'nin rakebet için takıma önemli bir katkı yapacağını söylediği belirlendi.

Geçen sezon 26 maçta 2 gol atabilen İtalyan forvetin piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. 


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