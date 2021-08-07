Trabzonspor'da Alberto Cerri sürprizi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-Mavililer, Serie A ekibi Cagliari'de forma giyen Alberto Cerri'yi kiralamak için harekete geçti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 25 yaşırdaki Cerri'nin rakebet için takıma önemli bir katkı yapacağını söylediği belirlendi.
Geçen sezon 26 maçta 2 gol atabilen İtalyan forvetin piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 25 yaşırdaki Cerri'nin rakebet için takıma önemli bir katkı yapacağını söylediği belirlendi.
Geçen sezon 26 maçta 2 gol atabilen İtalyan forvetin piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.