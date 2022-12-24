Lider Fenerbahçe ile bu akşam sahasında son derece önemli bir 90 dakikaya çıkacak Trabzonspor, 3 puana odaklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, ezeli rakiplerine karşı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.



Dünya Kupası arasından sonra hem moral bulmak isteyen hem de lig yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlayan bordo-mavililer iç sahada taraftarının desteğiyle 3 puan arayacak.



Trabzonspor'un en büyük güvencesi de iç sahadaki başarı olacak. Evinde tam 31 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor serisini korumak istiyor. Bu akşam oynanacak zorlu maçta da galibiyetle ayrılmayı planlayan Karadeniz ekibi sahadan namağlup ayrılırsa 655 gündür devam eden yenilmezlik serisini sürdürecek. Bordo-mavililer sahasında son olarak 8 Mart 2021'de Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.



Bordo-mavililer geçen sezon ise evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti.



VISCA DÖNÜYOR



Süper Ligin 2. haftasında oynanan Hatayspor maçında kolu kırılan ve aylarca sahalardan uzak kalan Edin Visca, geri dönüyor. Tecrübeli yıldızın bu akşam ilk 11'de olması bekleniyor. Visca, kas spazmı nedeniyle hafta arasında kupada oynanan Samsunspor maçında riske edilmemiş ve dinlendirilmişti.



