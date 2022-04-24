Trabzonspor'da akıllarda bu soru: 'Kupa ne zaman verilecek?'

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup edip, şampiyonluğa sadece 1 puan yaklaştı.



Bordo mavili ekip önümüzdeki hafta oynayacağı FTA Antalyaspor karşılaşmasını kaybetmediği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Resmiyet kazanan şampiyonluk sonrasında Trabzonspor'un kupasının ne zaman verileceği belli oldu.



Eğer bordo mavililer Antalya maçında şampiyonluğunu ilan ederse şampiyonluk kupası sezonun son iç saha müsabakası olan Altay karşılaşmasında törenle Trabzonspor'a verilecek.



Bilindiği üzere bordo mavililer bu maçın ardından Başakşehir deplasmanı ile sezonu kapatacak. (Karadeniz Gazetesi)





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