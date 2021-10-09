Trabzonspor'da Ahmetcan'a yakın takip

Trabzonspor, son yıllarda altyapısını en iyi kullanan takımların başında geliyor. Fırtına'nın futbol fabrikasının son ürünü Ahmetcan Kaplan oldu.



18 yaşındaki savunmacı, geçen sezon şampiyon olan U19 Takımı'nın en önemli isimlerinden biriydi. Ahmetcan, buradaki performansıyla sadece Abdullah Avcı'nın değil, Avrupalı gözlemcilerin de dikkatini çekti.



Avcı, sezon başında birçok kiralama teklifi gelmesine rağmen öğrencisini takımda tuttu. Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen'in cezalı, Denswil'in ise sakatlıktan yeni döndüğü Kayserispor maçında Edgar Ie'nin partneri Ahmetcan oldu.



U19'dan davet aldı



18 yaşındaki stoper, 90 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmada da yurt dışından birçok takım tarafından takip edildi. Ahmetcan için Fransa ve Belçika'dan gözlemcilerin geldiği öğrenildi. Genç savunmacı, daha önce U16 ve U17 Milli Takımları'nda forma giymişti. Ahmetcan Kaplan, son iki sezondaki çıkışının ardından ilk kez U19 Milli Takımı'ndan da davet aldı.



