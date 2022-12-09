Trabzonspor'da Adrian Sut harekatı!

Trabzonspor, Dünya Kupası arasına ligde 6 galibiyet 5 beraberlik 2 mağlubiyet alarak girdi. Fırtına, Süper Lig'de 7. sırada bulunuyor.Bordo-mavili ekip, lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Abdullah Avcı, ocak transfer dönemi çalışmalarına hız verdi.Karadeniz ekibi, boşta olan 98 ve daha küçük yaştaki yabancı oyuncu kontenjanı için gündemde olan Adrian Sut için de çalışmalarını sürdürüyor.Bordo mavili takım 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Steaua Bükreş ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmeyi düşünüyor.Karadeniz ekibi, yönetim, uygun bir bonservis talep edilmesi halinde Sut'u transfer etmek istiyor. 23 yaşındaki oyuncu, ön libero ve merkez orta saha ve on numara mevkiisinde oynuyor.Sut, bu sezon forma giydiği 15 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi. Adrian Sut, 945 dakika sahada kaldı. Rumen oyuncunun, Steaua Bükreş ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.Adrian Sut'un piyasa değeri 900 bin euro. 23 yaşındaki oyuncu, Steaua Bükreş'ten önce Academica Clinceni, Pandurii Targu Jiu, CS Unirea Jucu ve ASA 2013 Targu Mures II takımlarında forma giydi. Rumen oyuncunun, kulüp kariyerinde 164 karşılaşma bulunuyor.Sut'un bu maçlarda 19 gol 5 asistlik katkı verdi. Adrian Sut, Romanya Milli Takımı'nda forma şansı bulamadı.