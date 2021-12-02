Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve kaptan baş başa

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı idman öncesinde kaptan Uğurcan Çakır'ın yanına gitti.



İkili bir süre sohbet etti. Uğurcan yerli ve yabancı oyuncuların hem saha içide hem de dışında birlikte hareket etmesini sağlıyor.



"Gelin horona duralım!"



Lider Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması öncesi etkileyici bir twitter paylaşımı ile taraftarını takıma desteğe çağırdı.



Kemençenin eşlik ettiği, bordo- mavili taraftarların coşkulu görüntülerinin yer aldığı videoda teknik direktör Abdullah Avcı taraftarlara şöyle seslendi: "Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bu planın bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere, biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya, aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım.





İLGİLİ VİDEO