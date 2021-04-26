Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku!

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı hastalandı. Bordo mavililerde A takım bünyesinde bulunan idari personelinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Abone Ol
Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2021 22:26
Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın ağır gribal enfeksiyona yakalandığı öğrenildi.

SERUM TAKILDI, TEDAVİ ALTINA ALINDI

Trabzonspor'un bugün yaptığı Göztepe maçı hazırlıklarında Avcı, şiddetli ağırların devam etmesi ve ateşinin çıkması sonucu antrenmana katılamadı.

Öğlen saatlerinde serum takılan Abdullah Avcı, tedavi altına alındı.

İzmir'e gidecek olan bordo mavililerde Avcı'nın durumu durumu yarın (27 Nisan) belli olacak

A TAKIMDA 1 POZİTİF VAKA

Ayrıca Trabzonspor'da bugün yapılan koronavirüs test sonuçlarında A takım bünyesinde bulunan idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

FUTBOLCULARIN TEST SONUCU NEGATİF

Trabzonspor'da futbolculara yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken takım içerisinde gribal enfeksiyon olduğu ve birkaç futbolcunun hastalandığı kaydedildi.

Kaynak: 61Saat



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.