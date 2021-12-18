Trabzonspor'da Abdullah Avcı, sistemi değiştirmiyor!

Fraport TAV Antalyaspor yenilgisinin izlerini silmek isteyen Trabzonspor, bu sezonun flaş ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor.



Ligde, en yakın rakibi Konyaspor ile 9, bugün oynayacağı Hatayspor ile 10 puan farkı bulunan Trabzonspor, 3 puanla ayrılarak Güney ekibi ile arasındaki farkı 13'e çıkarmayı amaçlıyor.



Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin forma giyemeyeceği karşılaşmada, Abdülkadir Ömür'ün durumu kritik noktada bulunuyor.



Teknik direktör Avcı'nın, yıldız futbolcuyu riske atmak istemeyeceği, bundan dolayı yedek kulübesinde tutacağı öğrenildi.



Karadeniz ekibinde Ömür'ün oynamaması nedeniyle Avcı bir takım değişikliğe gidecek. Yabancı kontenjanını da göz önünde tutacak olan bordo-mavililerin teknik patronu Uğurcan ve Dorukhan dışındaki üçüncü yerli için Berat'ı düşündüğü vurgulandı. Sağ bekte görev verdiği Dorukhan'ı bu kez orta alanda görevlendirmesi beklenen Abdullah Avcı'nın, sağ beke de Peres'i çekeceği ifade edildi.



Nwakaeme'nin yokluğunda da ofansif futboldan vazgeçmeyecek olan Trabzonspor, üçlü forvet bölgesinde Djaniny, Bakasetas ve Cornelius'a şans tanıyacak. Avcı, maçın ilk bölümünde golü erken bulmak için mücadele edecek.



Akyazı dolacak



Trabzonspor'un bugünkü Atakaş Hatay maçına ilgi büyük olacak. Akyazı Şenol Güneş Stadı'nda satışa çıkarılan 38 bin 742 biletinin yüzde 90'ının satıldığı ifade edildi. Bordo-mavililerin maç saatine kadar tüm biletleri tüketmesi bekleniyor. 150 liralık Batı Tribünü'nde 2 bine yakın boşluk bulunduğu öğrenildi.



Muhtemel ilk 11'ler



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Cornelius



Hatayspor: Munir, Fatih, Burak Ö., Falette, Burak Can, Ruben, Sackey, Sam, Saba, Diouf, Dylan





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