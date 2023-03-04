Trabzonspor'da 'Abdullah Avcı istifa' tezahüratı

Süper Lig'de son dönemde istediği skorları alamayan Trabzonspor'da taraftarlar, Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.



Bordo-mavili tribünler, Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından, "Abdullah Avcı istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.



726 GÜN SONRA MAĞLUBİYET



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 726 gün sonra sahasında kaybetti.



En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi karşısında bu unvanını sürdüremedi.



Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sekidika, 65. dakikada Umut Nayır attı. Trabzonspor'un golü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.



Trabzonspor, aldığı yenilgi ile 38 puanda kalırken, 5 maç sonra kazanan son sıradaki İstanbul temsilcisi ise puanını 18'e yükseltti.





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