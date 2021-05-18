Trabzonspor, kötü başladı, iyi bitirdi. Ligin bitiminin ardından sezonun muhasebesini yapan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle istikrarı yakaladı.



İlk 7 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.



6 puanla 17. sırada bulunan Trabzonspor'u devralan teknik direktör Abdullah Avcı, 32 karşılaşmada sadece 3 kez yenildi, 18 karşılaşmayı kazandı, 11 kez de beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor bu sonuçlarla sezonu 4. olarak tamamladı ve Avrupa biletini aldı.



Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı da müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. Trabzonspor ayrıca sezonu 12 maçlık namağlup serisi ile kapattı.



Bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.



