Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı! Tam 69 haftadır lider

Bordo-Mavililer şampiyonluk için geri sayıma geçerken bu başarıda şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı büyük… Tecrübeli teknik adam, bu sezonki performansıyla dikkat çekerken ilk Süper Lig şampiyonluğuna da artık çok yakın.



Karadeniz Fırtınası'nda göreve başladığından beri oynattığı futbol ve oluşturduğu sistemle adeta yeni bir devrime imza atan Abdullah Avcı son yıllardaki başarısıyla Türk futboluna damga vuruyor.



Takvim'in haberine göre; Abdullah Avcı, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör konumunda… Avcı bu süreçte tam 69 haftayı lider tamamladı.



Onu Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim takip ediyor… Sarı-Kırmızılılar ile büyük başarılara imza atan Terim, bu dönemde 29 hafta liderlik keyfi yaşadı.



Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın 23 hafta liderlik koltuğunda otururken Şenol Güneş ise bu süreçte 19 hafta liderlik sevinci yaşadı.



Trabzonspor bu sezon 31. haftalar itibarıyla ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a toplamda 68 puan fark attı. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u kalan 7 haftada 8 puan toplaması halinde rakiplerinin alacağı skorlar ne olursa olsun sezonu şampiyon tamamlayacak.





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