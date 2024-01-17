Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, takımın başına geçtikten sonra Trendyol Süper Lig'de oluşan puan tablosunda Bordo-Mavililer'in, Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasında 4 puanlık fark bulunuyor.
ZİRVEYE YAKLAŞTI
Sezona Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor, arzulanan sonuçların alınamaması üzerine ligin 8. haftasında Hırvat teknik adamla yollarını ayırmıştı. Söz konusu dönemde 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Fırtına, 12 puanla 7. sırada yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın başına gelmesinin ardından çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 25 puan toplayan Avcı, takımı 3. sıraya taşıdı. Deneyimli teknik adam, takımın başına geçmesinin ardında zirve de yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkını ise 4'e indirdi.
İLK DÖNEMİNE BENZİYOR
Avcı'nın Tredyol Süper Lig'e dönmesiyle birlikte oluşan puan tablosunda Fenerbahçe ve Galatasaray 29'ar puan toplarken Trabzonspor ise 25 puan topladı. Ayrıca Avcı, ikinci döneminde ilk geldiği dönemdeki izleri taşıyor. 2020-21 sezonunda 9. haftada bordo-mavili takım ile ilk maçına çıkan Avcı, 12 maçlık dilimde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan toplamıştı.
ZİRVEYE YAKLAŞTI
Sezona Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor, arzulanan sonuçların alınamaması üzerine ligin 8. haftasında Hırvat teknik adamla yollarını ayırmıştı. Söz konusu dönemde 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Fırtına, 12 puanla 7. sırada yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın başına gelmesinin ardından çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 25 puan toplayan Avcı, takımı 3. sıraya taşıdı. Deneyimli teknik adam, takımın başına geçmesinin ardında zirve de yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkını ise 4'e indirdi.
İLK DÖNEMİNE BENZİYOR
Avcı'nın Tredyol Süper Lig'e dönmesiyle birlikte oluşan puan tablosunda Fenerbahçe ve Galatasaray 29'ar puan toplarken Trabzonspor ise 25 puan topladı. Ayrıca Avcı, ikinci döneminde ilk geldiği dönemdeki izleri taşıyor. 2020-21 sezonunda 9. haftada bordo-mavili takım ile ilk maçına çıkan Avcı, 12 maçlık dilimde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan toplamıştı.