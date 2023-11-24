Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan hız uyarısı!

Trabzonspor'un tecrübeli hocası Abdullah Avcı, milli arada hızlı oyun üzerinde durdu.
Topa sahip olmanın yanı sıra hızlı pas akışının önemine dikkat çeken Abdullah Avcı, özellikle ön taraftaki isimlerin çok daha hareketli oynamalarını istiyor. Kazandıkları son Konyaspor maçının ardından "Kazanıyoruz ama zorlanıyoruz. Bizim daha şiddetli, daha dominant oynamamız gerekiyor" diyen Avcı, lige verilen bu arayı adeta kısa bir kamp süreci gibi değerlendirdi.
Milli oyuncuların da yavaş yavaş takıma katılmasıyla taktik idmanlara yoğunlaşılırken, Abdullah hoca pazartesi günü Sivasspor deplasmanında daha agresif ve daha hızlı oynayan bir takım görmek istiyor.
Topa sahip olmanın yanı sıra hızlı pas akışının önemine dikkat çeken Abdullah Avcı, özellikle ön taraftaki isimlerin çok daha hareketli oynamalarını istiyor. Kazandıkları son Konyaspor maçının ardından "Kazanıyoruz ama zorlanıyoruz. Bizim daha şiddetli, daha dominant oynamamız gerekiyor" diyen Avcı, lige verilen bu arayı adeta kısa bir kamp süreci gibi değerlendirdi.
Milli oyuncuların da yavaş yavaş takıma katılmasıyla taktik idmanlara yoğunlaşılırken, Abdullah hoca pazartesi günü Sivasspor deplasmanında daha agresif ve daha hızlı oynayan bir takım görmek istiyor.
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