



Trabzonspor'da Arif'in sol bekteki başarısı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı da cesaretlendirdi. Tecrübeli teknik adam, altyapıdaki yeni yetenekleri de oynatabileceğini söylerken, bu durum gençlerde doping etkisi yaptı.



Avcı'nın, "Gerekirse altyapıdan oyuncu alır oynatırım" sözleri, U19'da bulunan oyuncuları heyecanlandırırken, teknik direktörlüğünü Eyüp Saka'nın yaptığı U19 takımının gençleri, kendini gösterip, A Takıma çıkmanın planlarını yapıyor. Bordo-mavili ekibin teknik patronu, sol bek Arif Boşluk, sağ bek Caner Uzun ve forvet Poyraz Efe Yıldırım'ı Antalya kampına götürülmüştü.



Orta sahada görev alan Batuhan Günaldı, 10 numarada oynayan Süleyman Cebeci, forvet Alaattin Mumcu, kanatta görev yapan Muhammed Mustafa ve Zekeriya Berk ile ön liberoda görev yapan Emirhan Zaman'ın da Abdullah Avcı tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.



