Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan 'final' uyarısı

Süper Lig'de geride kalan 23 haftada topladığı 54 puanla zirvede oturan ve en yakın rakibi Konyaspor'un maç fazlasıyla 9 puan önünde yer alan Trabzonspor'da liderlik ve puan farkının avantajı bir kenara bırakıldı.



Bordo-mavililer, lige verilen aradan sonra oynanacak maçlara odaklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, lig arasından sonra yeni bir seriye başlamak için futbolcularını sürekli uyarıyor. Deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Karadeniz ekibinde keyifler yerine gelirken, deneyimli teknik adam futbolcularını rehavete kapılmamaları konusunda ikazlarda bulundu.



İLK HEDEF KASIMPAŞA...



Öncelikli hedef hafta sonu Trabzon'da oynanacak Kasımpaşa maçı. Bordo-mavili takımda artan Kovid-19 vakaları ve mevsim şartlarının getirdiği hastalıklar nedeniyle tesislerde olağan üstü hal ilan edildi. Antrenmanları basına kapatan Trabzonspor'da, personelin futbolcularla temas kurulması da asgari düzeye indirildi.





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