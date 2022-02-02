Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan "final" uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerinden her maçı final olarak görmelerini istedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan 'final' uyarısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2022 08:54
Süper Lig'de geride kalan 23 haftada topladığı 54 puanla zirvede oturan ve en yakın rakibi Konyaspor'un maç fazlasıyla 9 puan önünde yer alan Trabzonspor'da liderlik ve puan farkının avantajı bir kenara bırakıldı.

Bordo-mavililer, lige verilen aradan sonra oynanacak maçlara odaklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, lig arasından sonra yeni bir seriye başlamak için futbolcularını sürekli uyarıyor. Deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Karadeniz ekibinde keyifler yerine gelirken, deneyimli teknik adam futbolcularını rehavete kapılmamaları konusunda ikazlarda bulundu.

İLK HEDEF KASIMPAŞA...

Öncelikli hedef hafta sonu Trabzon'da oynanacak Kasımpaşa maçı. Bordo-mavili takımda artan Kovid-19 vakaları ve mevsim şartlarının getirdiği hastalıklar nedeniyle tesislerde olağan üstü hal ilan edildi. Antrenmanları basına kapatan Trabzonspor'da, personelin futbolcularla temas kurulması da asgari düzeye indirildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.