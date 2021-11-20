Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan dikkat çeken uyarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 13. haftasında sahalarında oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi antrenmanlarda hızlı hücum uyarılarında bulunuyor.



Ligde namağlup zirvede yer alan bordo-mavili takım, pazartesi günü oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maçı da kazanarak hem galibiyet hem de namağlup serilerine devam etmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda öğrencilerine sık sık hızlı atak sonuçlandırma ve savunma arkasına yönelik koşu noktasında uyarılarda bulunuyor.



Futbolculara antrenmanda savunma arkasına koşuları mutlaka istiyorum dediği öğrenilen Avcı, "Amacımız 10 saniyede atağı bitirmek. Savunma topu kazanınca herkes pozisyon alacak ve oyun akacak, tekrar hücum yapacağız. Savunma arkasına mutlaka en az iki oyuncu koşu yapacak" dediği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, savunmayı biraz daha öne çıkarıp rakibi daha önde karşılamaları yönünde de defans hattına uyarılarda bulundu.



Rakibe şut şansı vermemeleri gerektiğini de öğrencilerine aktaran Avcı, "Oyun sete dönmesin. Savunmayı daha öne çıkaralım. Merkezden gelen oyuncuya şut şansı vermeyelim" ifadelerini kullandı.





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