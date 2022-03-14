Trabzonspor'da Abdülkadir ve Nwakaeme rüzgarı

Göztepe maçında iki kez ağları sarsan Abdülkadir, toplamda 6 gole ulaşıp kariyerinin en iyisini başardı. 11 gol, 10 asistle şov yapan Nwakaeme ise futbol hayatının skora en fazla etki ettiği dönemini yaşıyor

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Abdülkadir ve Nwakaeme rüzgarı
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14 Mart 2022 12:14
Bu sezon oynadığı 29 maçta 56 gol atarak ligin en golcü takımı olan Trabzonspor'da birçok oyuncu skor katkısı yaparken Abdülkadir Ömür ve Anthony Nwakaeme, bordo-mavili forma altında kariyerlerinin en iyi dönemlerini yaşıyor.

Göztepe maçında iki kez fileleri bulan Abdülkadir, ligde toplamda 6 gole ulaştı ve bir sezonda en fazla gol attığı döneme ulaştı. Daha önce 2018-19'da en fazla 5 kez ağları sarsan 22 yaşındaki milli futbolcunun sezon sonuna kadar bu sayıyı artırması bekleniyor. Göztepe karşısında kritik bir gole imzasını atan Nwakaeme ise futbol kariyerinde skora en fazla etki ettiği dönemi yaşıyor.

Daha önce 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında sırasıyla 17 ve 20 kez skora katkı yapan Nijeryalı yıldız, bu sezon ise ligde şu ana kadar 11 gol, 10 asistle 21 kez skora katkı yaptı ve Fırtına'yı şampiyonluk yarışında adeta uçurdu.

 
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