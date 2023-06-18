Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak şans bekliyor

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'ya kiralanan ancak deprem felaketi sonrası Trabzonspor'a erken dönen Abdulkadir Parmak, kamp döneminde Nenad Bjelica'dan şans bekliyor.
28 yaşındaki orta sahanın Bordo-Mavili kulüp ile 1 yıl daha kontratı var. Hırvat hoca, sezonun son haftalarında Parmak'ı antrenmanlara dahil etmişti.
50 yaşındaki çalıştırıcı, kamp sürecindeki performanslara göre kiralık isimlerle ilgili net kararını verecek.
28 yaşındaki orta sahanın Bordo-Mavili kulüp ile 1 yıl daha kontratı var. Hırvat hoca, sezonun son haftalarında Parmak'ı antrenmanlara dahil etmişti.
50 yaşındaki çalıştırıcı, kamp sürecindeki performanslara göre kiralık isimlerle ilgili net kararını verecek.
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