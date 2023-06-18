Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak şans bekliyor

Trabzonspor'la 1 yıl daha kontratı bulunan Abdulkadir Parmak, kamp döneminde Nenad Bjelica'dan şans bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak şans bekliyor
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18 Haziran 2023 11:52
Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'ya kiralanan ancak deprem felaketi sonrası Trabzonspor'a erken dönen Abdulkadir Parmak, kamp döneminde Nenad Bjelica'dan şans bekliyor.

28 yaşındaki orta sahanın Bordo-Mavili kulüp ile 1 yıl daha kontratı var. Hırvat hoca, sezonun son haftalarında Parmak'ı antrenmanlara dahil etmişti.

50 yaşındaki çalıştırıcı, kamp sürecindeki performanslara göre kiralık isimlerle ilgili net kararını verecek.

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