Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak için karar anı

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak için gözler Abdullah Avcı'ya çevrildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak için karar anı
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23 Ağustos 2021 12:48
Trabzonspor'da orta sahaya yapılan üst üste transferlerden sonra takımdaki geleceği merak konusu olan Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

58 yaşındaki hoca, 26 yaşındaki oyuncuya takımda her zaman rekabette olması gerektiğini belirtirken, Abdulkadir'e Süper Lig'den Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ve Konyaspor takımlarının talip olduğu da öğrenildi.

Oyuncu için henüz ilgilenen kulüplerden resmi bir teklif gelmediği ancak yönetim kurulu ve Avcı'nın resmi bir girişimin olması durumunda yeni bir durum değerlendirmesi yapacağı da vurgulandı. Başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon Trabzonspor'un iki Konferans Ligi karşılaşmasında 26 dakika süre buldu.

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