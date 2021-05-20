Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak için karar anı

Trabzonspor'un Galatasaray maçından sonra disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve ardından Abdullah Avcı'dan özür dileyen Abdülkadir Parmak'ın durumu netleşecek.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak için karar anı
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20 Mayıs 2021 12:08
Galatasaray derbisindeki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, daha sonra teknik direktör Abdullah Avcı'dan özür dilemişti. 26 yaşındaki orta saha ile ilgili nihai karar bekleniyor.

1.76 boyundaki futbolcu ile bir kez daha görüşeceği belirtilen başarılı hocanın, ilk zamanlardaki kızgınlığının geçtiği ve artık futbolcunun affına daha ılıman baktığı vurgulanıyor.

Abdülkadir Parmak'ın Trabzonspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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