Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kayıplarda

Trabzonspor, Gaziantep'in ardından Kayserispor'u da geriden gelerek yenmeyi başardı. Birçok futbolcu mücadeleci oyunuyla alkış toplarken, Abdülkadir Ömür'ün etkisizliği de dikkatlerden kaçmadı.Geçen sezon Galatasaray maçında taraftarın tepkisini çeken ve kenara geldikten sonra gözyaşlarını tutamayan Ömür, ardından Abdullah Avcı'nın da etkisiyle eski günlerine geri dönmüş, elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.Milli futbolcu bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Süper Lig'de 7 maçta 391 dakika şans bulan Abdülkadir, sadece 12 Ağustos'ta oynanan Hatayspor karşılaşmasında skor katkısı vermiş, takımına üç puanı getirmişti. Bu müsabakadan sonra Ömür'ün süreleri de azaldı.Kayseri'de 11'de maça başlayan Ömür, 64'te yerini Bardhi'ye bıraktı. Oynama sürelerine bakıldığında 23 yaşındaki futbolcunun rakamları etkisizliğini gözler önüne serdi. Milli oyuncu en az 64 dakika oynayan isimler arasında Uğurcan Çakır'ın ardından en az topla buluşan (30) isim oldu.