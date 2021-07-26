Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür için ilk açıklama

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında endişelendiren bir haber geldi.



Bordo-mavililerin kariyerinin ilk dönemlerinden bu yana sakatlıktan çok çeken ismi Abdülkadir Ömür, sakatlanarak kenara alındı.



2. yarıya Nwakaeme'nin yerine başlayan Abdülkadir, 60. dakikada rakibi tarafından müdahalenin ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.



Abdülkadir'in sakatlığı sonrasında iki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşanırken, Yunus Mallı oyuna dahil oldu.



AVCI: "BİRKAÇ GÜN SONRA İYİ OLACAK"



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında oyuncunun durumunun kötü gözükmediğini söyledi.



Deneyimli teknik adam, "Hazırlık maçlarında kontrollü olalım. Her oyuncu değerli, Ömür daha değerli. İkinci darbeydi, doktordan aldığım bilgi çaprazda bir şey yok. Birkaç gün sonra daha iyi olacak diye bir bilgi aldık, o bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.



