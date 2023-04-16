Trabzonspor'da Abdülkadir'in özel talebi!

Sakatlığını henüz tamamen atlatamayan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Beşiktaş derbisinde oynamak istediğini teknik ekibe iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdülkadir'in özel talebi!
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16 Nisan 2023 12:46
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak meydana gelmişti.

Bu nedenle Beşiktaş maçında oynama ihtimali düşük gözüken 23 yaşındaki orta saha, büyük bir fedakârlık örneği göstererek şiddetli ağrılarına rağmen iğneyle de olsa sahaya çıkmak istediğini söyledi.

İdmanlarda kendisini deneyen genç oyuncunun, normalde en az 2 ila 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması beklenirken sağlık kuruluyla yapacağı değerlendirme sonucunda durumuna maç günü karar verilecek.

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