Trabzonspor'da Abdülkadir'e yoğun terapi

Trabzonspor'da uzun bir aradan sonra A Milli Takım'a çağrılan Abdülkadir Ömür, sonradan girdiği Almanya maçında etkili olmasına rağmen ilk 11'de başladığı Galler mücadelesinde performansıyla sınıfta kalmıştı.
Vincenzo Montella'nın 32. dakikada kenara aldığı Abdülkadir ile Abdullah Avcı yakından ilgileniyor.
Oyuncusuyla birebir görüşmeler yapan ve adeta terapi uygulayan Avcı, Sivasspor karşısında genç yıldıza yine şans verebilir.
Vincenzo Montella'nın 32. dakikada kenara aldığı Abdülkadir ile Abdullah Avcı yakından ilgileniyor.
Oyuncusuyla birebir görüşmeler yapan ve adeta terapi uygulayan Avcı, Sivasspor karşısında genç yıldıza yine şans verebilir.
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