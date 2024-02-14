Trabzonspor'da 9 yıl sonra ilk!

Hatayspor maçında rakip ceza sahasında 51 kez topla buluşan Trabzonspor, 9 yıl sonra bu alandaki en yüksek istatistiğe ulaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 9 yıl sonra ilk!
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14 Şubat 2024 11:19
Atakaş Hatayspor karşılaşmasında birçok başarılı istatistiğe imza atan ve ligde 5 maçlık aradan sonra galibiyetle tanışan Trabzonspor, özellikle rakip ceza sahasında çok sayıda topla buluşmuştu.

Bordo-mavili takımın Hatayspor maçında toplamda 51 kez rakip ceza sahasında topla buluştuğu 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçındaki en yüksek sayısına ulaştığı öğrenildi.

Şampiyon olduğu sezonda da birçok maçı domine eden Karadeniz ekibi, bu maçlarda dahi bu istatistiğe ulaşamamıştı.

"BU OYUNU GELİŞTİRECEĞİZ"

Hatayspor'u 2-0 yenerek son haftalardaki kötü gidişata son veren Trabzonspor'da Abdullah Avcı, maç sonu oyuncularını tebrik etti. "Oyunun her hafta daha da üzerine koyarak devam etmeye başladık" diyen bordo mavili hocanın, "Çalıştığımız konuları sahada harfiyen uyguladık. Son haftalardaki en domine oyunu oynadık. Topa sahip olduk, pozisyonlara girdik. Şimdi bu oyunu daha fazla geliştirmeye çalışacağız" dediği kaydedildi.

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