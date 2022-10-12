Trabzonspor'da 7 eksik

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında perşembe Fransa temsilcisi Monaco ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.



Antrenmana uzun süre sakatlıkları devam eden Visca, Peres, Dorukhan Toköz, Serkan Asan'ın yanı sıra kas spazmı geçiren Gomez ve Trezeguet ile kasık ağrısı bulunan Abdülkadir Ömür, katılmadı.



Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.



Trabzonspor, son çalışmasını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.





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