Trabzonspor'da 6 futbolcu hiç oynamadı

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da 6 isim bu sezon henüz şans bulamadı.

Abone Ol
Trabzonspor'da 6 futbolcu hiç oynamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2021 13:02
Trabzonspor'da şu ana kadar 6 futbolcu hiç görev yapamadı.

Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı, Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha Tepe ise geride kalan 9 resmi müsabakada forma şansı bulamadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu isimlere ilerleyen dönemde şans verip vermeyeceği merakla bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.