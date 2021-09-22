Trabzonspor'da 6 futbolcu hiç oynamadı

Trabzonspor'da şu ana kadar 6 futbolcu hiç görev yapamadı.



Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı, Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha Tepe ise geride kalan 9 resmi müsabakada forma şansı bulamadı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu isimlere ilerleyen dönemde şans verip vermeyeceği merakla bekleniyor.



