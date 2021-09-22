Trabzonspor'da 6 futbolcu hiç oynamadı

Trabzonspor'da şu ana kadar 6 futbolcu hiç görev yapamadı.
Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı, Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha Tepe ise geride kalan 9 resmi müsabakada forma şansı bulamadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu isimlere ilerleyen dönemde şans verip vermeyeceği merakla bekleniyor.
Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı, Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha Tepe ise geride kalan 9 resmi müsabakada forma şansı bulamadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu isimlere ilerleyen dönemde şans verip vermeyeceği merakla bekleniyor.