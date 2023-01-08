Trabzonspor'da 6 eksik

Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da 6 eksik
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08 Ocak 2023 14:59
Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Dorukhan Toköz yer almadı. Trabzonspor'da ayrıca cezalı Maxi Gomez de kafilede yer almadı.

Trabzonspor'da bu isimlerin dışında Yusuf Erdoğan'ın da kadroya dahil edilmemesi dikkat çekti.

İşte Trabzonspor'un kafilesi:



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