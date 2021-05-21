Trabzonspor, 5 vedaya hazırlanıyor...



Marlon, Kamil Ahmet, Hosseini, Baker ve Afobe'nin sözleşmeleri sona erdi.



Bu isimler arasında özellikle Kamil Ahmet'in opsiyonu kullanılabilir. Baker'in da yeniden kiralanması için görüşmeler yapılacak.



Bordomavililerin Avrupa'nın radarında olan kaleci Uğurcan, İtalya'dan teklifler alan Ekuban'ın yanı sıra Flavio ile Djaniny'ye de gelecek teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi. Özellikle Uğurcan'ın birçok talibi bulunuyor.



