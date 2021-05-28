Trabzonspor'da 5 isimle yollar ayrıldı

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, 5 isme veda etti.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da 5 isimle yollar ayrıldı
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28 Mayıs 2021 15:33
Trabzonspor yeni sezon öncesinde Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda 5 isimle yollarını ayırdı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.



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