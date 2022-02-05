Trabzonspor'da 40 bin kişiyle şov zamanı

Lider Trabzonspor, 18 gün sonra Akyazı'ya çıkıyor, Bordo-Mavili takımı müthiş bir taraftar desteği bekliyor... Tribünlerde 40 bin kişi olacak, Medical Park Stadı'nda adeta şölen havası yaşanacak.

Abone Ol
Trabzonspor'da 40 bin kişiyle şov zamanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2022 12:38
Galatasaray zaferiyle 2 maçlık beraberlik serisini bitiren Trabzonspor, bugün Akyazı'ya dönüyor. BordoMavililer, Kasımpaşa'yı devirip şampiyonluk yürüyüşünü iyice güçlendirmek istiyor. Zorlu 90 dakikada Karadeniz ekibinin en büyük gücü taraftarı olacak, Medical Park Stadı tamamen dolacak. 40 bin kişi müthiş bir desteğe hazırlanırken, tribünlerde pankart ve bayraklarla şov yapılacak; adeta şölen havası yaşanacak.

Bu sezon ligde taraftarı önünde hiç yenilmeyen Trabzonspor, geçtiğimiz yıldan itibaren 17 maçlık iç saha serisine sahip. Bu periyotta 11 galibiyet, 6 beraberlik alan Fırtına, Kasımpaşa'nın ardından en yakın takipçisi Konyaspor 'u da önümüzdeki hafta Akyazı'da konuk edecek. Bugünkü Kasımpaşa karşılaşması öncesinde futbolcuların yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı'nın da tribünlere çağrılması bekleniyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.