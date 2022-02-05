Trabzonspor'da 40 bin kişiyle şov zamanı

Galatasaray zaferiyle 2 maçlık beraberlik serisini bitiren Trabzonspor, bugün Akyazı'ya dönüyor. BordoMavililer, Kasımpaşa'yı devirip şampiyonluk yürüyüşünü iyice güçlendirmek istiyor. Zorlu 90 dakikada Karadeniz ekibinin en büyük gücü taraftarı olacak, Medical Park Stadı tamamen dolacak. 40 bin kişi müthiş bir desteğe hazırlanırken, tribünlerde pankart ve bayraklarla şov yapılacak; adeta şölen havası yaşanacak.



Bu sezon ligde taraftarı önünde hiç yenilmeyen Trabzonspor, geçtiğimiz yıldan itibaren 17 maçlık iç saha serisine sahip. Bu periyotta 11 galibiyet, 6 beraberlik alan Fırtına, Kasımpaşa'nın ardından en yakın takipçisi Konyaspor 'u da önümüzdeki hafta Akyazı'da konuk edecek. Bugünkü Kasımpaşa karşılaşması öncesinde futbolcuların yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı'nın da tribünlere çağrılması bekleniyor.









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