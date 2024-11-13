Milli arada başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Şenol Güneş, İstanbul'da yaklaşık 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi... İlk etapta 4 oyuncu kadro dışı bırakılırken, kötü gidişatı değiştirmek adına yapılması gereken hamleler konuşuldu. Ayrıca transfer konusu da masaya yatırıldı..
Ligde üst üste 3 mağlubiyet alan ve küme düşme potasının sadece 1 puan üzerinde bulunan Trabzonspor'da, ilk etapta 4 oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Mislav Orsic, Enis Bardhi, Stefano Denswil ve Umut Bozok bundan sonra takımdan ayrı çalışacak. Bu 4 isimle Ocak ayında yollar ayrılacak.
ZİRVE YAKLAŞIK 4 SAAT SÜRDÜ
Milli arada teknik direktör Şenol Güneş ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da bir araya gelirken, dünkü zirve yaklaşık 4 saat sürdü. Kötü gidişatı değiştirmek adına yapılması gereken hamleler konuşulurken, duruma göre kadro dışıların devamı gelebilir.
YERLİ VE YABANCI PEK ÇOK AYRILIK!
Dev zirvede transfer konusu da masaya yatırıldı. Yerli ve yabancı pek çok isimle ara dönemde yolların ayrılması bekleniyor. 4-5 farklı mevkiye ise direkt katkı sağlayacak oyuncuların alınması planlanıyor.
10 NUMARA, STOPER, KANAT
Şenol Güneş, marka değeri yüksek, takıma direkt katkı sağlayacak, net isimler üzerinden ilerlenmesini istiyor. Hocanın mutlaka transfer istediği bölgeler; 10 numara, stoper, kanat, kanat-forvet ve 8 numara. Ancak gideceklerin durumuna göre takviye sayısı daha da artabilir. Kısacası Trabzonspor yeniden yapılanma sürecine gidiyor.
Ligde üst üste 3 mağlubiyet alan ve küme düşme potasının sadece 1 puan üzerinde bulunan Trabzonspor'da, ilk etapta 4 oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Mislav Orsic, Enis Bardhi, Stefano Denswil ve Umut Bozok bundan sonra takımdan ayrı çalışacak. Bu 4 isimle Ocak ayında yollar ayrılacak.
ZİRVE YAKLAŞIK 4 SAAT SÜRDÜ
Milli arada teknik direktör Şenol Güneş ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da bir araya gelirken, dünkü zirve yaklaşık 4 saat sürdü. Kötü gidişatı değiştirmek adına yapılması gereken hamleler konuşulurken, duruma göre kadro dışıların devamı gelebilir.
YERLİ VE YABANCI PEK ÇOK AYRILIK!
Dev zirvede transfer konusu da masaya yatırıldı. Yerli ve yabancı pek çok isimle ara dönemde yolların ayrılması bekleniyor. 4-5 farklı mevkiye ise direkt katkı sağlayacak oyuncuların alınması planlanıyor.
10 NUMARA, STOPER, KANAT
Şenol Güneş, marka değeri yüksek, takıma direkt katkı sağlayacak, net isimler üzerinden ilerlenmesini istiyor. Hocanın mutlaka transfer istediği bölgeler; 10 numara, stoper, kanat, kanat-forvet ve 8 numara. Ancak gideceklerin durumuna göre takviye sayısı daha da artabilir. Kısacası Trabzonspor yeniden yapılanma sürecine gidiyor.