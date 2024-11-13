Trabzonspor'da 4 isim gidiyor, yeni transferler geliyor

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Şenol Güneş görüştü. Toplantıda, yeniden yapılanma kararı alındı.

Haber; Fanatik
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da 4 isim gidiyor, yeni transferler geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2024 09:05
Milli arada başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Şenol Güneş, İstanbul'da yaklaşık 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi... İlk etapta 4 oyuncu kadro dışı bırakılırken, kötü gidişatı değiştirmek adına yapılması gereken hamleler konuşuldu. Ayrıca transfer konusu da masaya yatırıldı..

Ligde üst üste 3 mağlubiyet alan ve küme düşme potasının sadece 1 puan üzerinde bulunan Trabzonspor'da, ilk etapta 4 oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Mislav Orsic, Enis Bardhi, Stefano Denswil ve Umut Bozok bundan sonra takımdan ayrı çalışacak. Bu 4 isimle Ocak ayında yollar ayrılacak.

ZİRVE YAKLAŞIK 4 SAAT SÜRDÜ

Milli arada teknik direktör Şenol Güneş ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da bir araya gelirken, dünkü zirve yaklaşık 4 saat sürdü. Kötü gidişatı değiştirmek adına yapılması gereken hamleler konuşulurken, duruma göre kadro dışıların devamı gelebilir.

YERLİ VE YABANCI PEK ÇOK AYRILIK!

Dev zirvede transfer konusu da masaya yatırıldı. Yerli ve yabancı pek çok isimle ara dönemde yolların ayrılması bekleniyor. 4-5 farklı mevkiye ise direkt katkı sağlayacak oyuncuların alınması planlanıyor.

10 NUMARA, STOPER, KANAT

Şenol Güneş, marka değeri yüksek, takıma direkt katkı sağlayacak, net isimler üzerinden ilerlenmesini istiyor. Hocanın mutlaka transfer istediği bölgeler; 10 numara, stoper, kanat, kanat-forvet ve 8 numara. Ancak gideceklerin durumuna göre takviye sayısı daha da artabilir. Kısacası Trabzonspor yeniden yapılanma sürecine gidiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery