Trabzonspor'da 4 futbolcuya yol göründü!

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da takımdan ayrılacak isimler konusunda da sürpriz gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 4 futbolcuya yol göründü!
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28 Aralık 2023 09:41
Trabzonspor, sadece dış transferde değil iç transferde de radikal adımlar atmanın peşinde...

Bu anlamda Benkovic'in sözleşmesi feshedilebilir. Kourbelis ve Umut Bozok ile ilgilenen kulüplerin vereceği teklifler de değerlendirmeye alınacak.

Larsen için de Danimarka temsilcisi Brondby'nin maliyet araştırması yaptığı gelen haberler arasında. 

 
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