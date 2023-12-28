Trabzonspor'da 4 futbolcuya yol göründü!

Trabzonspor, sadece dış transferde değil iç transferde de radikal adımlar atmanın peşinde...
Bu anlamda Benkovic'in sözleşmesi feshedilebilir. Kourbelis ve Umut Bozok ile ilgilenen kulüplerin vereceği teklifler de değerlendirmeye alınacak.
Larsen için de Danimarka temsilcisi Brondby'nin maliyet araştırması yaptığı gelen haberler arasında.
Bu anlamda Benkovic'in sözleşmesi feshedilebilir. Kourbelis ve Umut Bozok ile ilgilenen kulüplerin vereceği teklifler de değerlendirmeye alınacak.
Larsen için de Danimarka temsilcisi Brondby'nin maliyet araştırması yaptığı gelen haberler arasında.