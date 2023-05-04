Trabzonspor'da 4 bölge için operasyon!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, gelecek sezona yönelik hazırladığı ön transfer raporu belli oldu.



Hırvat hocanın; sağ bek, stoper, defansif orta saha ve forvet mevkilerine takviye yapılmasını istediği öğrenildi. Bjelica'nın sunduğu isimleri izlemek ve haklarında rapor oluşturmak için futbol gelişim direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu yurt dışına çıktı. Derelioğlu'nun ilk durakları Fransa ve Portekiz olacak.



Başkan Ertuğrul Doğan'ın da önümüzdeki hafta Avrupa'ya giderek belirlenen futbolcularla temasa geçeceği belirtildi.



