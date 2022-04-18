Trabzonspor'da 3 kupa hedefi için rotasyon kararı

Süper Lig lideri Trabzonspor'da Abdullah Avcı 19 Nisan Salı günü Kayserspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geleceği mücadelede rotasyon yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 3 kupa hedefi için rotasyon kararı
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18 Nisan 2022 09:43
Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor hata yapmak istemiyor.

Trabzonspor sadece lig şampiyonluğu değil, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da istiyor. Bu nedenle teknik direktör Abdullah Avcı Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayserispor, ligde de cumartesi günü Adana Demirspor ile oynanacak maçlar için farklı kadroları sahaya sürmeyi planlıyor.

Kupada hücum hattında Koita ve Kouassi'ye, orta sahada Siopis'e 11'de görev vermeyi düşünen Avcı, savunmaya ise Ahmetcan Kaplan ve Puchacz'ı monte edecek.

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