Trabzonspor'da 3 ismin gözü Avcı'da!

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynanacak maçta Abdullah Avcı'dan forma bekliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da 3 ismin gözü Avcı'da!
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04 Kasım 2023 10:55
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye ilk kaybını yaşatmak isteyen Trabzonspor zorlu mücadelenin hazırlıklarını cuma günü yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve düz koşu hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ile şut çalışan bordo-mavili futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Hafta boyunca oynayıp oynamayacakları konuşulan Anastasios Bakasetas, Nicolas Pepe ve Trezeguet de son idmanda yer aldı. 3 oyuncu da maç kadrosuna dahil edilirken, Abdullah Avcı 3 isim için son kararını maç saatinde verecek.

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