Trabzonspor'da 3 isimden kulübe ihtar!

Trabzonspor'da Bruno Peres, Philippe Gbamin ve Stryger Larsen, alacakları için kulübe ihtar yolladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 3 isimden kulübe ihtar!
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06 Mart 2023 19:16
Kongre sürecine giren Trabzonspor'da yaşanan ekonomik kriz baş gösterdi.

Futbolcu maaş ödemelerinde sorunlar yaşayan bordo-mavililerde Brezilyalı Bruno Peres ve Fildişili Philippe Gbamin'in ardından Danimarkalı Stryger Larsen de alacakları için kulübe ihtar yolladı.

KISA SÜRE İÇİNDE ÖDEME

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası tüzük gereği görevi devralan Asbaşkan Ertuğrul Doğan 3 oyuncunun sorununu çözmek adına girişimlere başladı. 3 oyuncuya da kısa süre içerisinde ödeme yapılması bekleniyor.

Trabzonspor bilindiği üzere devre arasında 41 milyon Euro'luk oyuncu maliyetini 30 milyon Euro'ya düşürmek istemiş ancak bu konuda istediği seviyeye gelememişti. (61Saat)

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