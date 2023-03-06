Trabzonspor'da 3 isimden kulübe ihtar!

Kongre sürecine giren Trabzonspor'da yaşanan ekonomik kriz baş gösterdi.



Futbolcu maaş ödemelerinde sorunlar yaşayan bordo-mavililerde Brezilyalı Bruno Peres ve Fildişili Philippe Gbamin'in ardından Danimarkalı Stryger Larsen de alacakları için kulübe ihtar yolladı.



KISA SÜRE İÇİNDE ÖDEME



Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası tüzük gereği görevi devralan Asbaşkan Ertuğrul Doğan 3 oyuncunun sorununu çözmek adına girişimlere başladı. 3 oyuncuya da kısa süre içerisinde ödeme yapılması bekleniyor.



Trabzonspor bilindiği üzere devre arasında 41 milyon Euro'luk oyuncu maliyetini 30 milyon Euro'ya düşürmek istemiş ancak bu konuda istediği seviyeye gelememişti. (61Saat)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ