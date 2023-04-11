Trabzonspor'da 250 milyon için yoğun mesai!

Trabzonspor Yönetim Kurulu göreve başladığı andan itibaren yaklaşık 250 milyon TL'lik ödeme yaparak başta futbolcuların geçmiş ödemelerini kapatmıştı.



Yönetim kurulu Mayıs'a kadar ödeyeceği 250 milyon TL için de hazırlıklarını sürdürüyor.



Sezon sonuna kadar yapılması planlanan 250 milyon TL'lik ödemenin de daha çok oyuncu ve taksitlendirilmiş bonservis ödemelerini kapsadığı ifade edildi.



Göreve geldikleri andan beri ekonomik olarak işleyişi düzeltmeye çalışan yönetim sponsorluk görüşmelerini de sürdürüyor.





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