Trabzonspor'da 24 milyon euro'luk ödeme

Trabzonspor, borçlar, transfer taksitleri ve maaşlar dahil olmak üzere kasasından önemli bir rakam çıkardı.
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, geçmiş dönem borçları, transfer taksitleri ve oyuncu maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon euro'luk ödeme yaptı.
Bu hamleyle birlikte ekonomik anlamda ciddi bir engel daha aşılmış oldu.
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, geçmiş dönem borçları, transfer taksitleri ve oyuncu maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon euro'luk ödeme yaptı.
Bu hamleyle birlikte ekonomik anlamda ciddi bir engel daha aşılmış oldu.
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