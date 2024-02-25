Trabzonspor'da 24 milyon euro'luk ödeme

Trabzonspor, geçmiş dönem borçları, transfer taksitleri ve oyuncu maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon euro'luk ödeme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da 24 milyon euro'luk ödeme
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25 Şubat 2024 11:13
Trabzonspor, borçlar, transfer taksitleri ve maaşlar dahil olmak üzere kasasından önemli bir rakam çıkardı.

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, geçmiş dönem borçları, transfer taksitleri ve oyuncu maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 24 milyon euro'luk ödeme yaptı.

Bu hamleyle birlikte ekonomik anlamda ciddi bir engel daha aşılmış oldu.

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