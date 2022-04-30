Trabzonspor'da 23 isim ilk göz ağrısı peşinde

Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak için gün sayan Trabzonspor'da 23 futbolcu ilk defa şampiyonluk sevincini yaşamak için geri sayıma geçti
Fırtına'da Uğurcan, Erce, Arda, Muhammet Beşir, Peres, Serkan, Hüseyin, Taha, Ahmetcan, Puchacz, Berat, Siopis, Hamsik, Kerem, Murat Cem, Yunus Mallı, Abdülkadir, Kouassi, Yusuf, Salih, Enis, Emrehan, Batuhan için ilk olabilir Daha önce ise Hugo, Denswil, İsmail, Dorukhan, Trondsen, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Visca, Cornelius, Djaniny ve Koita başka takımlarda şampiyonluğa ulaşmıştı
Fırtına'da Uğurcan, Erce, Arda, Muhammet Beşir, Peres, Serkan, Hüseyin, Taha, Ahmetcan, Puchacz, Berat, Siopis, Hamsik, Kerem, Murat Cem, Yunus Mallı, Abdülkadir, Kouassi, Yusuf, Salih, Enis, Emrehan, Batuhan için ilk olabilir Daha önce ise Hugo, Denswil, İsmail, Dorukhan, Trondsen, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Visca, Cornelius, Djaniny ve Koita başka takımlarda şampiyonluğa ulaşmıştı