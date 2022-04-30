Trabzonspor'da 23 isim ilk göz ağrısı peşinde

Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak için gün sayan Trabzonspor'da 23 futbolcu ilk defa şampiyonluk sevincini yaşamak için geri sayıma geçti



Fırtına'da Uğurcan, Erce, Arda, Muhammet Beşir, Peres, Serkan, Hüseyin, Taha, Ahmetcan, Puchacz, Berat, Siopis, Hamsik, Kerem, Murat Cem, Yunus Mallı, Abdülkadir, Kouassi, Yusuf, Salih, Enis, Emrehan, Batuhan için ilk olabilir Daha önce ise Hugo, Denswil, İsmail, Dorukhan, Trondsen, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Visca, Cornelius, Djaniny ve Koita başka takımlarda şampiyonluğa ulaşmıştı



