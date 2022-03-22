Trabzonspor'da 2022-2023 sezonu planlaması

Süper Lig lideri Trabzonspor'da 2022-2023 sezonu planlama toplantısı yapıldı.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bugün İstanbul'da bir araya geldi.



Yapılan değerlendirme toplantısında A takımın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, altyapı organizasyonu ve tesisleşme konularında kulübün çalışmalarına son şekli verildi.



Ağaoğlu, Doğan ve Avcı, 2022-2023 sezonunun Trabzonspor'a ve Türk futboluna hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantılarını sonlandırdı.





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